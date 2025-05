Medioriente, Qatar: "I negoziati su Gaza sono a un punto morto"

Negoziati in stallo, o meglio ad un punto morto, come ha dichiarato Majed Al-Ansari, consigliere del primo ministro del Qatar e portavoce del ministro degli Esteri di Doha, per definire i colloqui tra Hamas e Israele. Le due parti che nonostante le tante trattative naufragate, Qatar, Egitto e Stati Uniti, i paesi mediatori continuano a spingere affinché tornino a sedersi al tavolo negoziale. Sei settimane di intense operazioni militari israeliane a Gaza, riprese il 18/03, dopo due mesi di fragile tregua, unite a 60 giorni di blocco totale degli aiuti umanitari, hanno privato i civili palestinesi dei mezzi necessari per sopravvivere, denuncia il Comitato internazionale della Croce Rossa, che avverte come gli aiuti siano sull'orlo del collasso e a pagarne le conseguenze siano spesso i più fragili. Nelle ultime settimane 23 bambini sono morti per malnutrizione. A sfidare l'embargo israeliano ci ha provato la nave di Freedom Flotilia Coalition, una ONG di attivisti internazionali pro-Palestina, un'imbarcazione carica di aiuti umanitari diretti a Gaza, che è stata bombardata da droni mentre si trovava in acque internazionali al largo di Malta. È scoppiato un incendio che è stato domato nessuna vittima e nessun un ferito. L'equipaggio punta il dito contro Israele, che però non commenta l'accaduto. Intanto lo Stato ebraico bombarda Damasco in Siria, vicino al palazzo presidenziale. Un attacco che arriva dopo giorni di scontri tra uomini armati filogovernativi e combattenti drusi nei pressi della capitale siriana che hanno causato decine di morti e feriti. Il messaggio del premier israeliano Benjamin Netanyahu al governo siriano del sunnita Hammed Al Shara è chiaro tutelare la minoranza drusa del paese, minoranza che in Israele è stata capace di integrarsi negli anni, contribuendo alla difesa dello Stato ebraico. .