Medioriente, stallo su tregua tra Israele e Hamas

Stallo nei colloqui indiretti tra Israele e Hamas su una possibile tregua a Gaza. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu richiama in patria il suo team di negoziatori dal Qatar, alla luce della risposta ricevuta dal movimento islamista palestinese all'ultima proposta di cessate il fuoco. Una risposta, come sottolinea l'inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witcoff, in un post su X, che mostra una mancanza di volontà da parte di Hamas di raggiungere un accordo. Hamas avrebbe chiesto la scarcerazione di 2200 detenuti palestinesi, 900 in più rispetto alla proposta originaria accettata da Israele, in cambio della liberazione di 10 ostaggi israeliani. Inoltre il gruppo palestinese avrebbe incluso una clausola che impedisce ad Israele di riprendere la guerra, se non si giunge un accordo per un cessate il fuoco permanente entro la fine del periodo di tregua di 60 giorni. Una chiara linea rossa per Netanyahu. Intanto continua l'allarme carestia nell'enclave, dove nelle ultime ore sono morte per fame per sete almeno due persone, portando così il numero totale delle vittime per malnutrizione dall'inizio del conflitto ad almeno 113 Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, Philippe Lazzarini, denuncia come a Gaza le persone non siano né morte né vive, ma quelli che definisce cadaveri ambulanti. Preoccupati che la fame minacci la sopravvivenza. dei loro giornalisti e delle loro famiglie, EFP, l'American Associated Press, la Reuters e la BBC, chiedono ad Israele di permettere ai reporter di entrare e uscire da Gaza. Nicole Diglio, Sky TT 24, Beirut. .