Medioriente, Starmer: "Regno Unito pronto a riconoscere Stato di Palestina"

Annuncio storico da parte del premier britannico Keir Starmer, il Regno Unito riconoscerà lo stato della Palestina il prossimo settembre, a meno che Israele non prenda provvedimenti per terminare quella che ha descritto come una situazione spaventosa dentro Gaza. Tra le condizioni poste da Londra, il raggiungimento di un cessate il fuoco stabile, la garanzia che i territori palestinesi in Cisgiordania non vengano annessi da Israele, e l'avvio concreto di un percorso verso la soluzione di due popoli due stati. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha bollato la dichiarazione come un regalo per Hamas, smentendo che a Gaza ci sia in corso una carestia e aggiungendo che questa narrazione distorta stia dando maggiore forza alla posizione negoziale di Hamas, complicando quindi le trattative dal punto di vista israeliano. Secondo fonti del governo, Netanyahu avrebbe paventato l'annessione di parte di Gaza se i negoziati continueranno a non avanzare. Al momento l'88% del territorio Gazauo è inaccessibile alla popolazione locale, per via della presenza militare israeliana. Secondo l'organo di monitoraggio delle Nazioni Unite, a Gaza sono stati confermati due su tre indicatori di carestia. Il crollo del consumo di cibo e la malnutrizione acuta. Inoltre esistono prove sempre più evidenti che la diffusa fame e la malnutrizione, stiano determinando un aumento dei decessi legati alla fame, che è il terzo indicatore di carestia. Il Ministero della Salute palestinese annuncia che le vittime dentro Gaza dal 7 di ottobre, hanno raggiunto quota 60mila, oltre 80 uccise nella giornata di martedì. Tensione anche nei territori occupati della Cisgiordania. A Masafer Yatta, un colono israeliano ha assassinato Awdah Hathaleen attivista testimone nel documentario premio Oscar No Other Land. Il presunto responsabile, sanzionato da USA e Regno Unito per violenze contro civili palestinesi, è ora agli arresti domiciliari. Sul fronte internazionale cresce il pressing dell'Europa per lo sblocco dei rifornimenti umanitari. Una missione congiunta Londra, Berlino, Parigi è attesa la prossima settimana. Intanto l'Olanda ha ufficialmente messo all'indice i ministri dell'ultradestra israeliana, Itamar Benvir e Bezalel Smutric. .