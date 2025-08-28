Medioriente, Trump chiama Tony Blair alla Casa Bianca

2 ore fa

Il presidente Donald Trump ha presieduto una riunione politica sulla guerra, con il contributo dell'ex Primo Ministro britannico Tony Blair e dell'ex inviato di Trump in Medio Oriente, il suo genero Jared Kushner. Trump, alti funzionari della Casa Bianca, Blair e Kushner, hanno discusso di tutti gli aspetti della questione di Gaza, tra cui l'intensificarsi delle consegne di aiuti alimentari, la crisi degli ostaggi, i piani post bellici e altro ancora. Kushner e Blair hanno presentato al Presidente un piano per il post guerra. Steve Witkoff, inviato speciale di Trump, prevede che la guerra finirà entro la fine dell'anno. Secondo la stampa internazionale, il team tank di Blair ha lavorato a un progetto per sviluppare un piano che prevede la creazione di una riviera con il nome di Trump e di una zona manifatturiera intitolata a Elon Musk. Tutto questo in contrasto con la visione di Donald Trump di impossessarsi del territorio palestinese e trasformarlo in un resort. Sullo sfondo il Segretario di Stato Marco Rubio, si è incontrato con il Ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sarr a Washington. Nel frattempo tutti i membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ad eccezione degli Stati Uniti, hanno dichiarato che la carestia a Gaza è una crisi provocata dall'uomo e hanno avvertito che l'uso della fame come arma di guerra è vietato dal diritto internazionale umanitario. In una fuoco immediato, incondizionato e permanente. Il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas e un consistente aumento degli aiuti in tutta Gaza. ostaggi detenuti da Hamas e un consistente aumento degli aiuti in tutta Gaza. .

Sparatoria negli Usa, due bimbi muoiono nella scuola cattolica di MinneapolisSparatoria negli Usa, due bimbi muoiono nella scuola cattolica di Minneapolis
mondo
Sparatoria Minnepolis, due bimbi uccisi in scuola cattolica
00:02:06 min
| 2 ore fa
Gierra Medioriente, continuano i raid israeliani sulla Striscia di GazaGierra Medioriente, continuano i raid israeliani sulla Striscia di Gaza
mondo
Medioriente, continuano raid israeliani su Striscia di Gaza
00:02:04 min
| 13 ore fa
Gaza, il fratello del giornalista di Reuters morto: "Stava solo filmando"Gaza, il fratello del giornalista di Reuters morto: "Stava solo filmando"
mondo
Gaza, il fratello del giornalista di Reuters morto: "Stava solo filmando"
00:01:33 min
| 13 ore fa
Starship, Vittori: "Musk riparte nella corsa allo spazio"Starship, Vittori: "Musk riparte nella corsa allo spazio"
mondo
Starship, Vittori: "Musk riparte nella corsa allo spazio"
00:01:03 min
| 14 ore fa
Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la guerra in MediorienteTimeline, Meloni al meeting di Rimini e la guerra in Medioriente
mondo
Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la guerra in Medioriente
00:31:24 min
| 15 ore fa
Sparatoria in una chiesa di Minneapolis: uomo fermatoSparatoria in una chiesa di Minneapolis: uomo fermato
mondo
Sparatoria in una chiesa di Minneapolis
00:01:25 min
| 16 ore fa
Timeline, i raid russi sull'Ucraina e lo stallo diplomatico sul conflittoTimeline, i raid russi sull'Ucraina e lo stallo diplomatico sul conflitto
mondo
Timeline, i raid russi sull'Ucraina e lo stallo diplomatico sul conflitto
00:23:12 min
| 16 ore fa
Truppe russe entrano nella regione di DniproTruppe russe entrano nella regione di Dnipro
mondo
Truppe russe entrano nella regione di Dnipro
00:02:08 min
| 16 ore fa
Frana in Thailandia dopo il tifone Kajiki: morti e dispersiFrana in Thailandia dopo il tifone Kajiki: morti e dispersi
mondo
Frana in Thailandia dopo il tifone Kajiki: morti e dispersi
00:01:00 min
| 16 ore fa
Trump, il commento al fidanzamento di Taylor Swift e KelceTrump, il commento al fidanzamento di Taylor Swift e Kelce
mondo
Trump, il commento al fidanzamento di Taylor Swift e Kelce
00:00:25 min
| 17 ore fa
Scoperta in Georgia mascella umana di 1,8 milioni di anniScoperta in Georgia mascella umana di 1,8 milioni di anni
mondo
Scoperta in Georgia mascella umana di 1,8 milioni di anni
00:01:00 min
| 17 ore fa
India, crolla un palazzo a Palghar: morti e dispersiIndia, crolla un palazzo a Palghar: morti e dispersi
mondo
India, crolla un palazzo a Palghar: morti e dispersi
00:01:00 min
| 17 ore fa
