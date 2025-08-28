Medioriente, Trump chiama Tony Blair alla Casa Bianca

Il presidente Donald Trump ha presieduto una riunione politica sulla guerra, con il contributo dell'ex Primo Ministro britannico Tony Blair e dell'ex inviato di Trump in Medio Oriente, il suo genero Jared Kushner. Trump, alti funzionari della Casa Bianca, Blair e Kushner, hanno discusso di tutti gli aspetti della questione di Gaza, tra cui l'intensificarsi delle consegne di aiuti alimentari, la crisi degli ostaggi, i piani post bellici e altro ancora. Kushner e Blair hanno presentato al Presidente un piano per il post guerra. Steve Witkoff, inviato speciale di Trump, prevede che la guerra finirà entro la fine dell'anno. Secondo la stampa internazionale, il team tank di Blair ha lavorato a un progetto per sviluppare un piano che prevede la creazione di una riviera con il nome di Trump e di una zona manifatturiera intitolata a Elon Musk. Tutto questo in contrasto con la visione di Donald Trump di impossessarsi del territorio palestinese e trasformarlo in un resort. Sullo sfondo il Segretario di Stato Marco Rubio, si è incontrato con il Ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sarr a Washington. Nel frattempo tutti i membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ad eccezione degli Stati Uniti, hanno dichiarato che la carestia a Gaza è una crisi provocata dall'uomo e hanno avvertito che l'uso della fame come arma di guerra è vietato dal diritto internazionale umanitario. In una fuoco immediato, incondizionato e permanente. Il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas e un consistente aumento degli aiuti in tutta Gaza. ostaggi detenuti da Hamas e un consistente aumento degli aiuti in tutta Gaza. .