Medioriente, Trump: "L'accordo di pace è molto vicino"

1 giorno fa

Ho trattato con persone del Medio Oriente, persone arabe e altre persone riguardo ad un potenziale accordo di pace per il Medio Oriente, pace per il Medio Oriente. È una bella frase e speriamo che diventi realtà. Ma siamo molto vicini e le cose stanno andando molto bene. Abbiamo una grande squadra, grandi negoziatori lì e purtroppo ci sono grandi negoziatori anche dall'altra parte. Ma credo che succederà, c'è una buona possibilità che accada. Potrei andare lì verso la fine della settimana, forse domenica, in realtà, vedremo, ma ci sono buone possibilità, i negoziati stanno andando molto bene, stiamo trattando con Hamas e con molti paesi. Come sapete, abbiamo, incluso tutti i paesi musulmani e tutti i paesi arabi, paesi molto ricchi e alcuni che lo sono di meno, ma praticamente abbiamo incluso tutti. Non è mai successo prima, non è mai successo nulla di simile e la nostra trattativa finale, come sapete, è con Hamas e sembra che stia andando bene. Quindi vi faremo sapere se sarà così, partiremo probabilmente domenica, forse sabato, forse un po' più tardi, sabato sera, ma questo sembra essere il nostro programma.

