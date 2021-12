Germania, Merkel a Scholz: "Lavorate per il bene del Paese"

Vorrei quindi augurarle, diciamo, tante buone cose, ecco, e, soprattutto per il nostro Paese. E questi auguri si rivolgono anche a tutta quanta la compagine di Governo. Ci sono sempre delle nuove sfide che devono essere raccolte e a cui bisogna prestare attenzione. Io so che voi avete una grande motivazione, quindi vi accingete a svolgere questo lavoro con grande motivazione. Per questo motivo prendete possesso di questo Parlamento e lavorate anche con lui per il benessere, il bene del nostro Paese. Questo è il mio augurio, il mio auspicio e per questo vorrei rinnovare anche le mie congratulazioni.