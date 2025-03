Merz alla prova del Parlamento sulla spesa militare

E' tutta in salita la strada per il futuro Cancelliere tedesco Friedrich Merz, che si è detto pronto a modificare le regole sul debito europeo, ma fatica a cambiare quelle del suo Paese. La probabile coalizione di Governo tra i Conservatori di CDU e i Socialdemocratici di SPD mira infatti a riformare la Costituzione e il freno al debito, così da poter aumentare la spesa per il riarmo e la difesa. Per farlo sono necessari i voti dei due terzi del parlamento, ancora non sciolto. È quindi indispensabile il sostegno dei Verdi, che però si oppongono e chiedono investimenti non solo per la difesa, ma anche per il clima e le infrastrutture. Nel frattempo l'estrema Destra di Alternative Fur Deutch e la Sinistra di Die Linke hanno presentato ricorso alla Corte Costituzionale contro l'ipotesi di modificare la Costituzione con un parlamento a fine legislatura. Il voto definitivo è previsto per il 18 marzo, a condizione che si trovi un accordo. Successivamente sarà necessario il via libera del Bundesrat, il Senato, dove diversi lander orientali hanno già annunciato l'intenzione di opporsi chiedendo finanziamenti per le infrastrutture e non solo per le spese militari e l'Ucraina. Un duro colpo per Friedrich Merz, che potrebbe influenzare l'intera politica tedesca da quella estera alle trattative per la formazione del Governo che si svolgono in parallelo al dibattito sulla riforma costituzionale al Bundestag. 256 delegati suddivisi in 16 gruppi tematici di lavoro e un calendario serrato. Nessun limite agli incontri, nessuna conferenza stampa, nessun aggiornamento sui risultati e persino il divieto di pubblicare selfie. Al centro del confronto c'è il documento esplorativo firmato la scorsa settimana salario minimo, pensioni, tasse e immigrazione. Il termine delle trattative è fissato per il 24 marzo, il giorno prima dell'insediamento del nuovo Bundestag. Friedrich Merz punta a formare un Governo entro Pasqua, ma molto dipenderà dai fondi speciali per la difesa e dalla riforma costituzionale, poiché il documento di coalizione dovrà superare il controllo delle coperture finanziarie prima dell'approvazione finale e senza maggior debito lo spazio di manovra è molto ristretto. .