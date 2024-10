Diciannove persone sono morte e sei sono rimaste ferite in un incidente stradale nello stato centrale di Zacatecas, in Messico, sabato 26 ottobre. Un autobus diretto a Ciudad Juárez ha tamponato un rimorchio carico di mais, che si era staccato da un camion. Il governatore di Zacatecas, David Monreal, aveva inizialmente parlato di 24 vittime, ma il bilancio è stato poi corretto dalle autorità. I soccorsi hanno recuperato i corpi delle vittime in un burrone adiacente.