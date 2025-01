A Ciudad Juarez le autorità messicane hanno avviato la costruzione di campi per ospitare l’arrivo di nuovi migranti espulsi dagli Stati Uniti. Pronti nel giro di pochi giorni, i rifugi composti da tende possono ospitare diverse migliaia di persone, alle quali sarà fornito cibo, assistenza medica e un aiuto per ottenere i documenti d’identità. Nel frattempo l’esercito americano ha iniziato a installare travi e filo spinato lungo il confine per disincentivare l’immigrazione illegale.