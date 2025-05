Il 10 maggio, a Città del Messico, centinaia di madri hanno sfilato il 10 maggio per chiedere verità sui propri figli scomparsi. Hanno portato le foto dei figli lungo il Paseo de la Reforma, nel giorno della Festa della Mamma. Molte fanno parte di collettivi di ricerca nati per supplire all’assenza dello Stato. In Messico ci sono oltre 124.000 desaparecidos e pochissimi casi vengono risolti.