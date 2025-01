In Messico, nella città di Chihuahua, un gruppo di migranti ha appiccato un incendio per evitare l’arresto durante un raid della polizia. Circondati da almeno 250 agenti in assetto antisommossa, i migranti presenti hanno anche tentato di fuggire trasportando neonati ed effetti personali. L’operazione intendeva trasferirli nel Sud del Messico, dove sarebbe stato detto loro di tornare nei loro Paesi d'origine. .