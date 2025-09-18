Messico, presidente Sheinbaum guida primo Grito de Dolores

00:00:45 min
|
2 ore fa

La presidente del Messico Claudia Sheinbaum, in carica dal 2024 e prima donna a ricoprire questo ruolo, il 15 settembre ha guidato per la prima volta il tradizionale “Grito de Dolores” dal Palazzo Nazionale. Ha ricordato eroi e eroine dell’indipendenza, donne indigene e migranti, esaltando libertà, giustizia e democrazia. Migliaia di persone hanno assistito in piazza, in una celebrazione sobria, con al suo fianco soltanto il gabinetto di governo e il marito. L’evento ha segnato i 215 anni dall’appello di Hidalgo del 1810, che portò all’indipendenza nel 1821.

Trump incontra il premier Keir Starmer a ChequersTrump incontra il premier Keir Starmer a Chequers
mondo
Trump incontra il premier Keir Starmer a Chequers
00:01:21 min
| 1 ora fa
pubblicità
Thailandia, polizia antisommossa contro civili cambogianiThailandia, polizia antisommossa contro civili cambogiani
mondo
Thailandia, polizia antisommossa contro civili cambogiani
00:01:00 min
| 1 ora fa
Usa, Trump designa Antifa come organizzazione terroristicaUsa, Trump designa Antifa come organizzazione terroristica
mondo
Usa, Trump designa Antifa come organizzazione terroristica
00:01:00 min
| 1 ora fa
Francia, sciopero treni e trasporti: disagi a ParigiFrancia, sciopero treni e trasporti: disagi a Parigi
mondo
Francia, sciopero treni e trasporti: disagi a Parigi
00:00:48 min
| 1 ora fa
Trump, il saluto a re Carlo: "Un grande gentiluomo"Trump, il saluto a re Carlo: "Un grande gentiluomo"
mondo
Trump, il saluto a re Carlo: "Un grande gentiluomo"
00:00:46 min
| 1 ora fa
Trump, i complimenti a Kate Middleton alla cena di galaTrump, i complimenti a Kate Middleton alla cena di gala
mondo
Trump, i complimenti a Kate Middleton alla cena di gala
00:00:15 min
| 1 ora fa
Medioriente, le testimonianze degli sfollati a GazaMedioriente, le testimonianze degli sfollati a Gaza
mondo
Medioriente, le testimonianze degli sfollati a Gaza
00:01:54 min
| 1 ora fa
Usa, sparatoria in Pennsylvania: morti tre agentiUsa, sparatoria in Pennsylvania: morti tre agenti
mondo
Usa, sparatoria in Pennsylvania: morti tre agenti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Gaza, nuovo raid israeliano: 400mila palestinesi fuggitiGaza, nuovo raid israeliano: 400mila palestinesi fuggiti
mondo
Gaza, nuovo raid israeliano: 400mila palestinesi fuggiti
00:01:00 min
| 4 ore fa
Sky Tg24 Mondo, presidente Trump per la seconda volta in UkSky Tg24 Mondo, presidente Trump per la seconda volta in Uk
mondo
Sky Tg24 Mondo, presidente Trump per la seconda volta in Uk
00:31:31 min
| 6 ore fa
Trump ricevuto a Windsor da Re Carlo IIITrump ricevuto a Windsor da Re Carlo III
mondo
Trump ricevuto a Windsor da Re Carlo III
00:02:24 min
| 15 ore fa
ERROR! SRV MEDIORIENTE SERA/MATTINAERROR! SRV MEDIORIENTE SERA/MATTINA
mondo
Medioriente, Gaza City: aperto corridoio per evacuazione
00:02:11 min
| 14 ore fa
Trump incontra il premier Keir Starmer a ChequersTrump incontra il premier Keir Starmer a Chequers
mondo
Trump incontra il premier Keir Starmer a Chequers
00:01:21 min
| 1 ora fa
Thailandia, polizia antisommossa contro civili cambogianiThailandia, polizia antisommossa contro civili cambogiani
mondo
Thailandia, polizia antisommossa contro civili cambogiani
00:01:00 min
| 1 ora fa
Usa, Trump designa Antifa come organizzazione terroristicaUsa, Trump designa Antifa come organizzazione terroristica
mondo
Usa, Trump designa Antifa come organizzazione terroristica
00:01:00 min
| 1 ora fa
Francia, sciopero treni e trasporti: disagi a ParigiFrancia, sciopero treni e trasporti: disagi a Parigi
mondo
Francia, sciopero treni e trasporti: disagi a Parigi
00:00:48 min
| 1 ora fa
Trump, il saluto a re Carlo: "Un grande gentiluomo"Trump, il saluto a re Carlo: "Un grande gentiluomo"
mondo
Trump, il saluto a re Carlo: "Un grande gentiluomo"
00:00:46 min
| 1 ora fa
Trump, i complimenti a Kate Middleton alla cena di galaTrump, i complimenti a Kate Middleton alla cena di gala
mondo
Trump, i complimenti a Kate Middleton alla cena di gala
00:00:15 min
| 1 ora fa
Medioriente, le testimonianze degli sfollati a GazaMedioriente, le testimonianze degli sfollati a Gaza
mondo
Medioriente, le testimonianze degli sfollati a Gaza
00:01:54 min
| 1 ora fa
Usa, sparatoria in Pennsylvania: morti tre agentiUsa, sparatoria in Pennsylvania: morti tre agenti
mondo
Usa, sparatoria in Pennsylvania: morti tre agenti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Gaza, nuovo raid israeliano: 400mila palestinesi fuggitiGaza, nuovo raid israeliano: 400mila palestinesi fuggiti
mondo
Gaza, nuovo raid israeliano: 400mila palestinesi fuggiti
00:01:00 min
| 4 ore fa
Sky Tg24 Mondo, presidente Trump per la seconda volta in UkSky Tg24 Mondo, presidente Trump per la seconda volta in Uk
mondo
Sky Tg24 Mondo, presidente Trump per la seconda volta in Uk
00:31:31 min
| 6 ore fa
Trump ricevuto a Windsor da Re Carlo IIITrump ricevuto a Windsor da Re Carlo III
mondo
Trump ricevuto a Windsor da Re Carlo III
00:02:24 min
| 15 ore fa
ERROR! SRV MEDIORIENTE SERA/MATTINAERROR! SRV MEDIORIENTE SERA/MATTINA
mondo
Medioriente, Gaza City: aperto corridoio per evacuazione
00:02:11 min
| 14 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità