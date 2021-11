Migranti, a Calais il vertice dei ministri: Uk escluso

Un aereo di Frontex pattuglierà dal 1 dicembre il canale della Manica. È questa la novità più importante emersa dal vertice dei Ministri dell'Interno di Francia, Germania, Belgio Olanda e Commissione Europea convocato d'urgenza a Calais dopo la tragedia costata la vita a 27 migranti mercoledì scorso. "All'incontro avrebbe dovuto partecipare anche la ministra britannica Priti Patel, ma l'invito è stato ritirato dopo che il Premier britannico Boris Johnson ha fatto giungere all'Eliseo una lettera davvero poco gradita, nella quale si invita Parigi a riprendersi tutti i migranti che sono giunti illegalmente nel Regno Unito attraversando la manica." Il Ministro francese ha però espresso anche la volontà di lavorare con gli amici britannici. Intanto sul campo la situazione resta molto grave, al punto che si rischia una crisi umanitaria. In migliaia restano accampati nel tentativo di coronare un sogno. Nell freddo e nel fango di Calais non è l'unico, Abdul, a vedere nel Regno Unito la terra promessa. Il luogo dove realizzare i propri sogni o semplicemente la meta finale dove fermarsi e vivere in pace, come ci spiega questo ragazzo della Guinea. "Ho ... in Italia, Francia lo so come ... Italia, Francia lo so adesso. Inghilterra non lo so.".