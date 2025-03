Migranti, nuovo regolamento Ue per rimpatri più facili

L'Europa decide di stringere le maglie sull'immigrazione irregolare, in particolare sui rimpatri. Il nuovo regolamento presentato dalla Commissione Europea potrebbe entrare in vigore molto presto se il Parlamento e i 27 Stati membri lo approveranno in tempi rapidi. Questo è l'auspicio del Commissario all'Immigrazione Magnus Brunner che, parlando di fronte alla plenaria del Parlamento di Strasburgo, ha illustrato il principale obiettivo delle nuove norme: far sì che il maggior numero possibile delle persone che non hanno diritto a rimanere in Europa sia effettivamente espulso. Adesso la media è di circa 1 su 5, un numero troppo basso. Il regolamento europeo ha il non celato obiettivo di togliere argomenti all'estrema destra, che in Europa è all'opposizione. La paura dell'immigrazione e l'inefficienza dell'Europa a contenere il fenomeno sono alla base del suo crescente consenso. Di fatto sono due le novità fondamentali. La prima riguarda l'istituzione di un procedimento di espulsione europeo: un cittadino straniero espulso da uno Stato membro lo sarà automaticamente da tutto il resto dell'Unione, non potrà ripresentare domanda altrove. L'altro elemento che dovrebbe facilitare i rimpatri e le espulsioni è la possibilità di fare accordi con Stati terzi, extraeuropei, per cercare lì centri di rimpatrio per coloro che hanno visto la loro domanda di asilo rifiutata. La differenza col modello Italia-Albania sta proprio in questo: l'Italia trasferisce in Albania i migranti che non sono ancora stati espulsi ma che, provenendo da Paesi sicuri, è probabile che lo siano. Tutte queste regole valgono per i maschi adulti, non per i minori non accompagnati o per famiglie con figli. In generale le reazioni degli Stati membri sembrano positive. Diverso, invece, il giudizio di alcuni partiti che sostengono da sinistra la Commissione Von der Leyen. La parte sugli hub in Paesi terzi è criticata e vista con scetticismo dai socialisti europei. .