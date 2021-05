Migranti, Open Arms diffonde foto bambini morti in spiaggia

Tre immagini postate dal leader di Open Arms, Oscar Camps, fanno parlare di sé e riportano i migranti al centro del dibattito. Sono immagini di bambini morti sulla spiaggia di Zuwara, in Libia. Abbiamo oscurato il volto di questo ragazzino, un altro bambino col pigiama mezzo seppellito dalla sabbia e ancora una terza foto. Immagini scioccanti. Quei bambini morti sulla spiaggia sono lì da tre giorni, dice Open Arms, che diffonde le foto dei piccoli corpi sulla costa libica. L'Organizzazione Mondiale dei migranti: forse vittime di un naufragio nei giorni degli sbarchi a Lampedusa. A Zuwara sono state trovate altre persone senza vita. Corpi senza vita che lasciano senza fiato. Sono ancora sotto shock, scrive Oscar Camps, per l'orrore di queste immagini. Bambini piccoli e donne che avevano solo sogni e ambizioni di vita. Sono stati abbandonati per più di tre giorni in una spiaggia Zuwara, in Libia, a nessuno importa di loro. E questo mentre Mario Draghi è a Bruxelles per trattare l'intesa sui ricollocamenti. Appello del Premier alla solidarietà UE e accordi con i Paesi africani. Il Premier Draghi, al Consiglio europeo, ha portato, come ci racconta anche Repubblica, per arrivare entro giugno a una riforma complessiva dei flussi e ad accordi con i Paesi di origine e transito perché solo con gli accordi con i Paesi di origine e transito si può risolvere questa situazione drammatica e possiamo ottenere il risultato di non vedere più i corpi dei bambini morti restituiti dal mare e abbandonati da giorni su una spiaggia libica. Draghi a Bruxelles, dice, subito un accordo UE sui migranti.