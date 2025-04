Milotivich: ricorderemo Papa Francesco, simbolo di dialogo

Noi qui celebreremo una messa di Requiem davanti alla tomba vuota di Cristo Risorto. In tutta la sua vita ha cercato di proclamare il trionfo di Cristo sulla morte. Lui ha potuto celebrare la Pasqua. In questo giorno di Pasquetta lui viene meno. Lo ricorderemo anche qui durante l'Ottava di Pasqua, in questo luogo dove Cristo è risorto. Il Papa Francesco era aperto a tutte le comunità che vivono qui, ha avuto delle parole positive per gli ebrei che soffrono, delle parole anche di sconforto, evidente, per i cristiani di Gaza e tutti quelli che sono martoriati di là. È un uomo di dialogo. Non è che ci sia gente cattiva, gente che sia buona, bisogna pregare per tutti. Cristo è il redentore di tutti gli uomini e noi dobbiamo essere aperti, uomini di dialogo anche con gli altri. Io credo che Papa Francesco è stato un simbolo di questo dialogo aperto con tutti gli uomini che vivono in questa terra. Preghiamo ancora di più per la pace in Terra Santa e anche nel mondo intero. .