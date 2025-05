Turchia, ministri Esteri NATO posano per la foto ufficiale

Ultima riunione informale dei Ministri degli Esteri della Nato ad Antalya prima del Vertice dell’Aja, che si svolgerà il 24 e 25 giugno. Prima di discutere di temi come la fine della guerra tra Russia e Ucraina, l’aumento della spesa per la difesa, l’espansione della produzione industriale e il rafforzamento della deterrenza, i ministri hanno posato per una foto di gruppo. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio e il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan hanno parlato con altri ministri dopo il photocall. L'incontro si è svolto mentre domenica il presidente russo Vladimir Putin aveva proposto colloqui diretti con l'Ucraina per porre fine alla guerra, un'iniziativa accolta con favore dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, il quale ha affermato che Kiev era disposta a dialogare, ma Mosca doveva accettare un cessate il fuoco. Putin ha invece inviato un collaboratore del Cremlino, dei viceministri e il capo dell'intelligence militare per tenere i colloqui di pace. .