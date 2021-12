Minsk, 18 anni di carcere all'oppositore di Lukashenko

Il primo commento alla dura condanna a 18 anni di carcere inflitta a Sergei Tikhanovsky arriva dalla moglie Svjatlana, lei stessa volto del fronte anti Minsk. Sapevo che sarebbe stata una sentenza non leggera, ammette, ma non si può essere preparati ad una cosa del genere. È stata una vendetta contro chi voleva liberare un Paese dal regime e della repressione, è la certezza della donna. Sono quattro i capi d'accusa contro di lui, leader bielorusso dell'opposizione al presidente Alexander Lukashenko, avere organizzato rivolte di massa, incitato alla violenza e ostacolato lo svolgimento delle elezioni dell'agosto del 2020. Blogger e youtuber molto seguito in patria, Sergei era stato arrestato nel maggio del 2020 per una protesta organizzata nel dicembre precedente. Sua moglie Svjatlana ne aveva preso il posto come leader dell'opposizione e si era candidata alle elezioni Presidenziali dell'agosto 2020, poi vinte da Lukashenko grazie ad ampi e prevedibili brogli. In seguito lei era fuggita in Lituania per timore di essere perseguitata dal regime e da lì ha continuato a lavorare per un futuro diverso per il suo Paese. Immediata la condanna dell'Unione Europea per quelle che definisce sentenze infondate e dure inflitte non solo a Sergei, ma anche ad altri sei prigionieri politici, mentre gli Stati Uniti chiedono al governo di Lukashenko di cessare la dura repressione contro esponenti della società civile, i media indipendenti e gli avversari politici. Né gl'individui, né il popolo bielorusso lo meritano ha dichiarato il Segretario di Stato americano Antony Blinken.