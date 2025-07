Missili su Kiev, peggior attacco sul paese dal 2022

appena passata. La Russia ha lanciato contro l'Ucraina 539 droni e 11 missili, in quello che è diventato il più imponente attacco dall'inizio della guerra nel 2022 e in particolare, non era mai stato così alto il numero di droni utilizzati in un singolo attacco. Ancora una volta, migliaia di persone hanno dovuto passare la notte in un rifugio. Ad essere colpite diverse regioni del Paese, ma soprattutto la capitale, e non può essere un caso che questo attacco arrivi a poche ore dalla telefonata tra Putin e Trump, in cui il Presidente russo ha ribadito di non rinunciare ad alcuno dei suoi obiettivi in Ucraina e il ribaltamento del governo di Zelensky, falsamente accusato di essere nazista, è da sempre in cima alla lista delle volontà del Cremlino. La conquista di Kiev è stato il obiettivo abortito dei primi mesi di invasione quando i carri armati russi furono bloccati alle porte della città fra Bucia e Irpin. Questo attacco alla capitale è dunque simbolico perché arriva a poche ore dal chiarimento con Trump che è rimasto molto deluso dalla telefonata e anche dalla notizia dello stop alla fornitura statunitense dei missili per la difesa aerea e dei proiettili per l'artiglieria e gli attacchi di precisione. Una decisione che indebolisce fortemente la capacità di resistenza dell'esercito ucraino perché, anche se l'Europa sta provando a sostituire gli Stati Uniti alcune forniture, come i missili per i Patriot, sono impossibili da rimpiazzare. Da parte di Mosca, questa è invece una prova di forza e un avvertimento agli ucraini. "Preparatevi, stiamo arrivando". 24. .