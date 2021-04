Missione Alpha, conto alla rovescia per Thomas Pesquet

Classe 1978, passaporto francese, un passato da ingegnere e pilota di linea, segni particolari: sportivo appassionato, al suo secondo volo spaziale. Lui è Thomas Pesquet, astronauta ESA, classe 2009, la stessa di Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. Si prepara il conto alla rovescia, dalla rampa di lancio di Cape Canaveral, in Florida. Sarà il primo europeo a salire a bordo di una navetta targata SpaceX, in partenza per un viaggio di sei mesi, sulla Stazione Spaziale Internazionale. Con già due uscite nello Spazio nel curriculum, virale il suo video girato nel 2017 all'esterno della Stazione, Pesquet ha completato un lungo addestramento per le quattro attività extraveicolari, in programma nella prossima missione: Alpha. Se partire dalla storica base di Cape Canaveral, lo fa tornare con le emozioni all'inizio della sua carriera, lui professionista dello Spazio da 12 anni, è destinato a diventare Comandante della Stazione e già si candida per la prossima missione: la Luna.