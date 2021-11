Missione Cosmic Kiss, il tedesco Maurer su rampa di lancio

Sarà un lungo bacio cosmico la prima missione in orbita di Matthias Maurer, astronauta tedesco dell'Esa. Classe 1970, Matthias resterà per sei mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Durante la sua permanenza in orbita svolgerà, primo europeo dagli anni 90, un'attività extraveicolare con tuta russa. L'astronauta dell'Esa ha condiviso parte del training con Samantha Cristoforetti che il prossimo anno diventerà la prima europea a comandare la base orbitante e ad effettuare una passeggiata spaziale. Come ci spiega Matthias: indossare una tuta Orlan ha i suoi vantaggi. Oltre un centinaio gli esperimenti che Maurer seguirà nel laboratorio orbitante a 400 km di altezza tra cui uno targato Agenzia Spaziale Italiana e Università di Trieste. Nutriss, per monitorare il metabolismo muscolare in microgravità e studiare una dieta per missioni spaziali di lunga durata. Un esperimento già condotto da Luca Parmitano e che verrà poi continuato da Samantha Cristoforetti, prossima astronauta europea sulla rampa di lancio di Cape Canaveral.