M.O., Netanyahu: "Entreremo a Gaza con la forza"

Mentre il Presidente americano Donald Trump stringe accordi commerciali con le monarchie del Golfo e parla di un futuro di pace in Medio Oriente, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, non cambia postura e si dice pronto a dare il via a quella che lui stesso, ha definito un'invasione massiccia all'interno della Striscia, nel caso in cui non dovesse essere raggiunto un accordo con il gruppo palestinese Hamas entro la fine del tour di Trump in Regione. Il giorno utile per scongiurare l'attuazione del piano volto ad occupare israeliano poco più di una settimana fa è il 16/05. Per ora le ultime dichiarazioni di Netanyahu non promettono nulla di buono. L'esercito israeliano entrerà a Gaza con tutta la sua forza nei prossimi giorni per sconfiggere Hamas, annuncia il Leader del Likud, affermando che non c'è uno scenario al momento per cui si possa fermare la guerra tra dichiarazioni e minacce nelle ultime ore i raid dell'aviazione israeliana hanno colpito l'ospedale europeo di Khan Yunis, nel Sud della Striscia. Diversi morti, decine di feriti. L'obiettivo, come ha riferito l'esercito israeliano, sarebbe stato l'attuale leader di Hamas, Mohammed Sinwarra, fratello del defunto Yahya Sinwarra, leader dell'organizzazione terroristica, ucciso dall' IDF a Gaza lo scorso ottobre. Beirut. .