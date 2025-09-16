Chiudi Menu
Mondo, puntata del 15 settembre 2025
00:37:06 min
|
4 ore fa
mondo
Usa, le veglie commemorative per Charlie Kirk
00:01:00 min
| 8 minuti fa
mondo
Commissione indipendente d'inchiesta ONU: "A Gaza è genocidio"
00:00:51 min
| 13 minuti fa
mondo
Morte Charlie Kirk, marcia di commemorazione a Seul
00:00:49 min
| 57 minuti fa
mondo
Israele invade Gaza City, incursione di terra con i tank
00:01:00 min
| 35 minuti fa
mondo
Rubio: "Hamas ha poco tempo per un accordo"
00:00:14 min
| 3 ore fa
mondo
Trump: "Hamas non usi ostaggi come scudi umani o ci saranno conseguenze"
00:01:52 min
| 3 ore fa
mondo
Guerra in Medioriente, almeno 50 vittime in attacchi Israele
00:02:05 min
| 13 ore fa
mondo
Caso Kirk, Dna inguaia Robinson che non collabora
00:02:08 min
| 15 ore fa
mondo
India, piogge torrenziali causano inondazioni e disagi
00:01:00 min
| 15 ore fa
mondo
Israele distrugge edificio Al-Ghefari a Gaza City
00:01:00 min
| 16 ore fa
mondo
Timeline, i tank israeliani pronti a invadere Gaza City e le persone in fuga
00:27:03 min
| 17 ore fa
mondo
Herzog e Rubio a Gerusalemme rilanciano Accordi di Abramo
00:01:00 min
| 17 ore fa
