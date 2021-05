Il parco di divertimento Six Flags Great Adventure del New Jersey sta ultimando i test sulle sue nuove montagne russe. Il rollercoaster, che si annuncia essere il più alto e il più veloce a rotaia unica, inaugurerà nelle prossima settimane. Al momento i veicoli stnano facendo giri a vuoto, con a bordo manichini piendi di acqua, per simulare il peso delle persone.Credit: Six Flags Great Adventure via Storyful.