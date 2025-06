Giovedì 5 giugno, migliaia di pellegrini hanno raggiunto il Monte Arafat, vicino a La Mecca, per il giorno più importante dell’Hajj. Qui, secondo la tradizione, Maometto pronunciò il suo ultimo sermone 14 secoli fa. L’Hajj, quinto pilastro dell’Islam, è obbligatorio almeno una volta nella vita per ogni musulmano in grado di affrontarlo. È uno dei più grandi raduni religiosi al mondo.