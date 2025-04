Morte Hackman, la star non è morta per il virus dei topi

Non mangiava da giorni e si aggirava in casa come un fantasma, malato e senza rendersi conto che la moglie era morta da tempo. Così le ultime drammatiche ore di vita dell'attore Gene Hackman 95 anni, sono racchiuse nel report medico sull'autopsia effettuata sul suo corpo, e resa nota soltanto due mesi dopo il decesso dalle autorità dello Stato americano del New Mexico. Le indagini sanitarie hanno infatti accertato che gli stenti finali hanno definitivamente peggiorato il quadro clinico della star del cinema, la cui salute era già parecchio compromessa da una forma di Alzheimer avanzato e da gravi problemi riscontrati ai reni e al cuore. In particolare nel dossier si parla di alte dosi di acetone, una sostanza che si forma in casi di digiuno prolungato. Nessuna traccia invece dell'Hantavirus, la micidiale infezione potenzialmente mortale, diffusa dai roditori, che è stata la causa del decesso di sua moglie, Betsy Arakawa, trent'anni più giovane di lui. La donna avrebbe contratto il virus dagli escrementi dei topi che infestavano il garage e altri stabili dell'enorme La coppia è stata ritrovata senza vita in casa il 26/2 scorso da un operaio addetto alla manutenzione. I loro cadaveri erano parzialmente mummificati. Dalle indagini della polizia, è emerso che i due vivevano completamente isolati dal resto del mondo. Non avevano badanti, camerieri o familiari che li accudissero. Alcuni video delle bodycam degli agenti hanno mostrato le condizioni estreme di disordine e di sporcizia, in cui la coppia viveva ormai da tempo. Carola disordine e di sporcizia, in cui la coppia viveva ormai da tempo. .