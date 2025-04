Morte Papa Francesco, Cappella Sistina pronta al conclave

Dopo la morte di Papa Francesco, i cardinali della Chiesa cattolica si riuniranno il mese prossimo nella Cappella Sistina per eleggere il nuovo pontefice. Il celebre edificio vaticano, costruito tra il 1473 e il 1481, ospita gli straordinari affreschi di Michelangelo, tra cui “La Creazione di Adamo” e “Il Giudizio Universale”. Il primo conclave si tenne qui nel 1484, ma altri si sono svolti in sedi alternative come il Palazzo del Quirinale. Nel 2023, la Cappella Sistina ha accolto quasi 7 milioni di visitatori, rendendola una delle mete culturali più visitate al mondo.