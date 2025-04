Il corpo di Papa Francesco è stato portato in processione solenne dalla residenza in Vaticano alla Basilica di San Pietro. La bara è stata esposta a terra, e non sul catafalco davanti all'altare della Confessione, per l'omaggio dei fedeli fino a venerdì 25 aprile alle 20. Il corpo del Santo Padre è stato asperso con l'acqua benedetta e incensato. In prima fila è presente la famiglia pontificia del Papa, ossia tutti coloro che si sono presi cura di lui fino all'ultimo.