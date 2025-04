Morte Papa Francesco, le reazioni internazionali

"Riposa in pace Papa Francesco che Dio lo benedica e benedica tutti coloro che lo hanno amato". Si distingue per la brevitas il messaggio di cordoglio affidato alla piattaforma Truth dell'attuale Presidente americano Donald Trump alla notizia della morte di Papa Francesco. Il Presidente lo ha poi ricordato dal balcone della Casa Bianca come un l'uomo annunciando la bandiera mezz'asta in segno di lutto nei palazzi istituzionali. Più intensa appare la tristezza manifestata dal predecessore, il cattolico Joe Biden, che definisce il Pontefice "Uno dei leader più importanti al mondo, un pastore amorevole e un insegnante esigente capace di parlare anche con le altre fedi". "Il leader raro che ci sprona a volere il meglio per la gente, ci ha ricordato i nostri obblighi morali verso Dio e il prossimo" le parole di un altro ex Capo di Stato americano, Barack Obama. L'attuale vicepresidente statunitense JD Vance, tra gli ultimi politici a vedere vivo il Santo Padre nel giorno di Pasqua, ha allegato al suo post su X l'omelia di Papa Francesco del 27/03/2020 "Chiedere perdono implica perdonare", pronunciata in piena pandemia. Carlo III alla guida della Chiesa Anglicana, è stato l'ultimo Capo di Stato a incontrarlo di persona. Nel suo messaggio definisce "Devastante la perdita La Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ha ricordato come, Francesco abbia ispirato milioni di persone e per il Segretario Generale dell'ONU Guterres "E' stato un messaggero di speranza, umiltà, umanità". Sono davvero tanti i governanti che hanno manifestato il loro cordoglio, compresi i leader di Paesi in guerra. Per il Presidente ucraino Zelensky, "Francesco sapeva come dare speranza e alleviare le sofferenze". L'omologo israeliano Herzog lo ha definito "Un uomo di profonda fede e infinita compassione". Omaggi sono giunti anche dall'Iran e da diversi leader religiosi del mondo musulmano e non solo. Il patriarca ortodosso Kirill, stretto sostenitore del Presidente russo Vladimir Putin, ha commentato come il pontificato di Francesco, abbia segnato una fase importante nelle relazioni tra la Chiesa Cattolica e quella Ortodossa russa, mentre lo stesso Presidente ha ricordato come "Avessero lui e Francesco molto rispetto l'uno dell'altro" Sette giorni di lutto ha stabilito il leader brasiliano Lula come l'argentino Milei. Nonostante le divergenze che oggi appaiono minori, "Averlo potuto conoscere nella sua bontà e saggezza è stato per me un vero onore" ha commentato il connazionale del Papa. Tiziana Prezzo, Sky TG 24, Londra. .