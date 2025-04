Papa Francesco, Trump e Melania parteciperanno ai funerali

Il presidente americano Trump e la first lady Melania hanno fatto sapere, tramite un post su Truth Social, che parteciperanno alle esequie del Santo Padre a Roma. Non appena informato della scomparsa di Papa Francesco, Trump aveva subito postato: "Riposa in pace Francesco. E che Dio benedica sia te che tutti quelli che ti hanno voluto bene". Post seguito poi da un ordine esecutivo che ordinava nel rispetto della scomparsa del pontefice, di abbassare a mezz'asta tutte le bandiere americane in luoghi pubblici e negli edifici federali degli Stati Uniti. L'ex presidente Joe Biden, su X, ha invece scritto che è stato uno dei più grandi leader del nostro tempo, ricordando il suo impegno per contrastare i cambiamenti climatici ma anche il lavoro fatto da Papa Francesco in Argentina tra i disagiati, ma anche per i diritti dei cittadini della sua terra nativa. Barack Obama in un post ha ricordato quante persone cattoliche e non siano state ispirate dal pontefice. Il vice Presidente americano Vance, che nel febbraio scorso aveva criticato la conferenza episcopale americana che dava assistenza agli immigrati irregolari e che nei giorni scorsi è anche stato uno degli ultimi leader ad incontrarlo, ha scritto che le sue preghiere si uniscono a quelle di tutti i fedeli che lo hanno amato. Intanto Donald Trump non ha perso tempo e tramite il suo portavoce ha fatto sapere che non gli dispiacerebbe, come successore di Papa Francesco, il cardinale americano Timothy Dolan, arcivescovo di New York, che aveva pregato con lui e lo aveva benedetto il giorno del giuramento presidenziale, il 20/01 scorso a Capitol Hill.