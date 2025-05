bando in tutta la Federazione per le critiche contro l'attacco all'Ucraina. Da oggi chiunque svolga attività di impegno civile nell'ONG viene automaticamente accusato di commettere un reato. La Procura Generale della Federazione ha dichiarato indesiderata la ONG basata a Londra, accusandola di attività russofobiche contro la guerra in Ucraina. Amnesty International, dicono i giudici russi, si presenta come un difensore attivo dei diritti umani in tutto il mondo, ma in realtà il suo quartier generale a Londra è un centro per la preparazione di progetti russofobici pagati dai complici del regime di Kiev. La decisione della Corte è solo l'ultima di un lungo elenco di 223 provvedimenti di messa al bando a carico di ONG. fondazioni organizzazioni umanitarie, movimenti di attivisti, giornalisti e più in generale entità straniere che in questi anni si sono palesemente espressi contro la guerra in Ucraina. Tra queste figurano la Fondazione Andrej Sakharov Greenpeace International e il centro Memorial insignito del Nobel per la Pace nel 2022. Amnesty International fondata nel 61 ha spesso denunciato la riduzione al silenzio degli oppositori in Russia e in una petizione lanciata dal marzo scorso ha puntato il dito contro Mosca, per la sua invasione su scala totale dell'Ucraina, affermando che essa equivale al reato di aggressione per la legge internazionale. Boschetti Sky TG 24. .