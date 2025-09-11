Muro di droni, le difficoltà del progetto di difesa Nato

Il muro di droni evocato da Von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione in realtà per la NATO è già più di una suggestione. L'attacco sui cieli della Polonia ha dimostrato infatti come i dispositivi di sicurezza abbiano funzionato, e i caccia sono decollati per scongiurare l'attacco. Ma è evidente che far partire gli F35 o gli F16 e usare le armi in dotazione agli aerei da guerra più moderni del mondo ha costi insostenibili per abbattere droni da poche decine di migliaia di euro come gli iraniani Shahed, che la Russia produce in serie e che lancia a centinaia ogni notte sui cieli dell'Ucraina. Difendersi dai droni non è banale, anzi è quasi impossibile. La NATO però avrebbe già avviato un progetto noto come "Drone Wall", che prevederebbe la creazione di una rete di droni di sorveglianza e di sistemi antidrone lungo tutto il suo fianco orientale, che dalla Norvegia alla Polonia è lungo circa 3.000 chilometri. Un'iniziativa che sarebbe guidata dalla Germania e sostenuta soprattutto dai 6 Paesi che confinano con la Russia: Lituania, Estonia, Lettonia, Norvegia, Finlandia e Polonia. Si tratterebbe di un sistema di monitoraggio permanente, con allerte precoci sui pericoli. Dunque, droni di ricognizione guidati dall'intelligenza artificiale in cielo, sensori a terra con piattaforme mobili per la guerra elettromagnetica e un monitoraggio satellitare che garantisca un controllo costante lungo tutti i confini. L'idea è di accorgersi in anticipo delle possibili minacce e avvertire tempestivamente le forze NATO. Per far questo serve però aumentare enormemente la produzione di droni europea, cosa ancora non avvenuta, e serve una collaborazione costante tra i Paesi coinvolti, non del tutto scontata. Ma soprattutto, se l'idea del muro di droni sembra chiara, la realizzazione appare difficile. Al momento tutti gli esperti, ucraini in testa, concordano sul fatto che non esista una singola arma che li riesca a contrastare. Per provare ad abbatterli, oltre alle onde elettromagnetiche, vengono usati prima i carissimi missili, poi armi da fuoco e altri droni, per arrivare alle reti degli ultimi metri quando la situazione è disperata. Ma in realtà qualsiasi sistema antidrone al momento può essere disinnescato se l'attacco è portato con centinaia di droni contemporaneamente. Quindi, il progetto Arbarello, Sky TG 24.