Muro di droni, le difficoltà del progetto di difesa Nato

45 minuti fa

Il muro di droni evocato da Von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione in realtà per la NATO è già più di una suggestione. L'attacco sui cieli della Polonia ha dimostrato infatti come i dispositivi di sicurezza abbiano funzionato, e i caccia sono decollati per scongiurare l'attacco. Ma è evidente che far partire gli F35 o gli F16 e usare le armi in dotazione agli aerei da guerra più moderni del mondo ha costi insostenibili per abbattere droni da poche decine di migliaia di euro come gli iraniani Shahed, che la Russia produce in serie e che lancia a centinaia ogni notte sui cieli dell'Ucraina. Difendersi dai droni non è banale, anzi è quasi impossibile. La NATO però avrebbe già avviato un progetto noto come "Drone Wall", che prevederebbe la creazione di una rete di droni di sorveglianza e di sistemi antidrone lungo tutto il suo fianco orientale, che dalla Norvegia alla Polonia è lungo circa 3.000 chilometri. Un'iniziativa che sarebbe guidata dalla Germania e sostenuta soprattutto dai 6 Paesi che confinano con la Russia: Lituania, Estonia, Lettonia, Norvegia, Finlandia e Polonia. Si tratterebbe di un sistema di monitoraggio permanente, con allerte precoci sui pericoli. Dunque, droni di ricognizione guidati dall'intelligenza artificiale in cielo, sensori a terra con piattaforme mobili per la guerra elettromagnetica e un monitoraggio satellitare che garantisca un controllo costante lungo tutti i confini. L'idea è di accorgersi in anticipo delle possibili minacce e avvertire tempestivamente le forze NATO. Per far questo serve però aumentare enormemente la produzione di droni europea, cosa ancora non avvenuta, e serve una collaborazione costante tra i Paesi coinvolti, non del tutto scontata. Ma soprattutto, se l'idea del muro di droni sembra chiara, la realizzazione appare difficile. Al momento tutti gli esperti, ucraini in testa, concordano sul fatto che non esista una singola arma che li riesca a contrastare. Per provare ad abbatterli, oltre alle onde elettromagnetiche, vengono usati prima i carissimi missili, poi armi da fuoco e altri droni, per arrivare alle reti degli ultimi metri quando la situazione è disperata. Ma in realtà qualsiasi sistema antidrone al momento può essere disinnescato se l'attacco è portato con centinaia di droni contemporaneamente. Quindi, il progetto Arbarello, Sky TG 24.

Global Sumud Flotilla, partenza da Siracusa per GazaGlobal Sumud Flotilla, partenza da Siracusa per Gaza
Global Sumud Flotilla, partenza da Siracusa per Gaza
| 5 minuti fa
Inondazioni in Indonesia, 14 morti: si cercano due dispersiInondazioni in Indonesia, 14 morti: si cercano due dispersi
Inondazioni in Indonesia, 14 morti: si cercano due dispersi
| 53 minuti fa
11 settembre, 24 anni fa gli attentati che cambiarono il mondo11 settembre, 24 anni fa gli attentati che cambiarono il mondo
USA, 24esimo anniversario attentati dell'11 settembre 2001
| 1 ora fa
Messico, cisterna gas esplode in autostrada: morti e feritiMessico, cisterna gas esplode in autostrada: morti e feriti
Messico, cisterna gas esplode in autostrada: morti e feriti
| 2 ore fa
Nicola Fratoianni (AVS) ospite di StartNicola Fratoianni (AVS) ospite di Start
Nicola Fratoianni (AVS) ospite di Start
| 3 ore fa
Informativa del ministro degli Esteri Tajani in SenatoInformativa del ministro degli Esteri Tajani in Senato
Informativa del ministro degli Esteri Tajani in Senato
| 3 ore fa
Flotilla per Gaza: folla a Sidi Bou Said, partenza rinviataFlotilla per Gaza: folla a Sidi Bou Said, partenza rinviata
Flotilla per Gaza: folla a Sidi Bou Said, partenza rinviata
| 4 ore fa
Nepal, proteste a Kathmandu: imposto coprifuocoNepal, proteste a Kathmandu: imposto coprifuoco
Nepal, proteste a Kathmandu: imposto coprifuoco
| 4 ore fa
Usa, attivista Charlie Kirk ucciso in campus universitario
| 5 ore fa
Chi era Charlie Kirk, fedelissimo di Trump ucciso nello UtahChi era Charlie Kirk, fedelissimo di Trump ucciso nello Utah
Chi era Charlie Kirk, fedelissimo di Trump ucciso nello Utah
| 6 ore fa
Sky Tg24 Mondo, i droni in Polonia e lo scudo dell'EuropaSky Tg24 Mondo, i droni in Polonia e lo scudo dell'Europa
Sky Tg24 Mondo, i droni in Polonia e lo scudo dell'Europa
| 7 ore fa
Droni russi in Polonia, Trump reagisce con un post su TruthDroni russi in Polonia, Trump reagisce con un post su Truth
Droni russi in Polonia, Trump reagisce con un post su Truth
| 16 ore fa
