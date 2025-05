Musk abbandona la gestione del DOGE

Con il fine del mio periodo come funzionario speciale del governo, vorrei ringraziare il Presidente Trump per l'opportunità di ridurre gli sprechi. La missione del Doge si rafforzerà nel tempo diventando uno stile di vita per tutto il governo. Il mezzo con cui è certificata la fine della relazione tra Donald Trump e Elon Musk non può che essere X, il social che ha permesso per certi versi la sua nascita, e le parole del miliardario sudafricano sono molto più gentili di quanto non siano state prima la CBS, quando si è detto deluso dalla legge di bilancio appena approvata. C'è da dire che le crepe del rapporto tra i due si erano già evidenziate ed allargate nel corso degli ultimi mesi. Vuoi per i modi stravaganti di Musk, per la sua voglia smodata di apparire che offuscava perfino The Donald. Vuoi anche perché il Presidente Usa qualche sgambetto glielo aveva tirato. Si pensi all'accordo siglato ad Abu Dhabi con l'ex socio e ora acerrimo l rimo nemico Sam Altman sull'intelligenza artificiale, che aveva costretto Musk a una rincorsa per far parte della delegazione americana negli Emirati. Ultimo di una serie di gesti che cancellano le immagini del miliardario entusiasta che sul palco regala il saluto romano al futuro presidente. D'altronde anche la situazione delle aziende del sudafricano non è delle migliori. E se i fallimenti delle missioni spaziali fanno un po' parte del gioco, anche le altre realtà targate Musk non sembrano nuotare in buone acque a partire dalla celebrea Tesla, la vettura elettrica un tempo simbolo dei miliardari high-tech della Silicon Valley, e che oggi ha visto crollare le vendite oltre il 50% in Europa. E poi i costosissimi progetti abbandonati come Hyperloop, il treno super veloce, il robot umanoide, Tesla Optimus o lo Starlink Internet a basso costo per tutti, che non è né economico e neanche per tutto il mondo. Con la consueta incostanza il miliardario si getterà su un'altra impresa mentre a Trump resta da gestire la pesante eredità del Doge targato Musk, 60mila tagli al personale pubblico con l'obiettivo di arrivare a 150mila, il drastico ridimensionamento di USAID dell'Agenzia per gli aiuti umanitari e di altre agenzie ambientali. .