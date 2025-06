Musk-Trump, ora lo scontro è “great again”

Potremmo buttarla sul sentimentale, come si fa in questi casi, quando finisce un amore, sono Stati Uniti, è durata sei mesi, non era questione di sé, ma di quando e cose così. Potremmo buttarla all'italiana: Make Renzi e Calenda great again. Musk che annuncia di voler fare un nuovo partito, fonderà America Viva? Potremmo andare anche sul pop, lì ce ne sono, Elon e Donald Callagher, Donald Morgan e Elon Bugo, i Trusk Ferragnez pandoro. ma qui è tutto più grande, più difficile, più serio, lo sappiamo benissimo, per via della Casa Bianca, per via dei soldi di uno del potere dell'altro, l'incontro tra i due ha avuto da subito i tratti da Marvel, Iron Man che dà i miliardi alla campagna di Capitan Trump due ego che sfondano insieme il muro del suono. Campagna elettorale cinque mesi da oggi. Ora lo scontro è dirompente fragoroso "Senza di me non vincevi, ti tolgo la navicella, Tolgo 4 miliardi, sei nei file di Epstein, sei impazzito, l'uomo più potente del mondo contro l'uomo più ricco del mondo, spade laser nella West Wing. Con la guerra nucleare all'orizzonte, Elon è il Jedi che è passato al lato oscuro della Forza o il contrario? Trump a un certo punto gli dirà: "Io sono tuo padre". In questa lotta per la terra rara di mezzo, chi è Gandalf? Le due Torri ci sono, sono i social, i loro, Trump, dalla torre Truth Musk dalla torre di X. La sensazione però è che questo disaster movie sia bellissimo, ma ci manca il buono. Chi negozierà ora la pace tra i due? Erdogan, è tutto più difficile, più serio. Mentre aspettiamo la vendetta di Musk e la vendetta di Trump, ci sarà la vendetta di Putin, annunciata da Trump mentre litigava con Musk, la guerra vera, lo show, tutto insieme. C'è una forte dose di intrattenimento in questa corsa verso la fine del mondo. 24. pad. .