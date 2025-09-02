Narcos dei Balcani usano l’Africa per traffico di cocaina

00:01:00 min
|
3 ore fa

Il 2 settembre un rapporto del GI-TOC (Global Initiative Against Transnational Organized Crime) ha rivelato che i gruppi criminali dei Balcani occidentali stanno consolidando la loro presenza in Africa occidentale. Albania e reti slave dominano rotte del narcotraffico che passano da Senegal, Sierra Leone, Gambia, Guinea-Bissau e Capo Verde. La crescita è favorita dalla domanda di cocaina in Europa e dal rafforzamento dei controlli sulle rotte dirette dall’America Latina. Queste reti sono ormai tra i principali protagonisti del traffico europeo di cocaina.

Timeline, il bilaterale tra Xi e Putin e il ruolo del Sud globaleTimeline, il bilaterale tra Xi e Putin e il ruolo del Sud globale
mondo
Timeline, il bilaterale tra Xi e Putin e il ruolo del Sud globale
00:28:51 min
| 2 minuti fa
pubblicità
Vietnam indipendenzaVietnam indipendenza
mondo
Vietnam celebra 80 anni di indipendenza con maxi parata
00:01:00 min
| 2 ore fa
ERROR! FLUT0209010ERROR! FLUT0209010
mondo
Proteste Indonesia, scontri tra studenti e polizia a Bandung
00:01:00 min
| 2 ore fa
Indonesia, proteste e scontri all'universitÃ  di BandungIndonesia, proteste e scontri all'universitÃ  di Bandung
mondo
Indonesia, proteste e scontri all'università di Bandung
00:00:42 min
| 2 ore fa
alluvioni indiaalluvioni india
mondo
India, piogge monsoniche allagano strade e città
00:01:00 min
| 3 ore fa
Cina RussiaCina Russia
mondo
Russia e Cina rafforzano accordo sul gas con nuovo gasdotto
00:01:00 min
| 3 ore fa
ERROR! FL SERBIAERROR! FL SERBIA
mondo
Serbia, manifestanti chiedono elezioni anticipate
00:01:00 min
| 5 ore fa
Copenhagen, banana-arte sfida la disparitÃ  di genereCopenhagen, banana-arte sfida la disparitÃ  di genere
mondo
Copenhagen, banana-arte sfida la disparità di genere
00:01:00 min
| 5 ore fa
Usa, bambino salvato mentre cammina su monorotaiaUsa, bambino salvato mentre cammina su monorotaia
mondo
Usa, bambino salvato mentre cammina su monorotaia
00:00:46 min
| 5 ore fa
Brasile, sostenitori pregano per ex presidente BolsonaroBrasile, sostenitori pregano per ex presidente Bolsonaro
mondo
Brasile, sostenitori pregano per ex presidente Bolsonaro
00:00:37 min
| 6 ore fa
Terremoto Afghanistan, continuano le ricerche dei superstitiTerremoto Afghanistan, continuano le ricerche dei superstiti
mondo
Terremoto Afghanistan, continuano le ricerche dei superstiti
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! FLUT0209002ERROR! FLUT0209002
mondo
Global Sumud Flotilla riparte da Barcellona verso Gaza
00:01:00 min
| 7 ore fa
Timeline, il bilaterale tra Xi e Putin e il ruolo del Sud globaleTimeline, il bilaterale tra Xi e Putin e il ruolo del Sud globale
mondo
Timeline, il bilaterale tra Xi e Putin e il ruolo del Sud globale
00:28:51 min
| 2 minuti fa
Vietnam indipendenzaVietnam indipendenza
mondo
Vietnam celebra 80 anni di indipendenza con maxi parata
00:01:00 min
| 2 ore fa
ERROR! FLUT0209010ERROR! FLUT0209010
mondo
Proteste Indonesia, scontri tra studenti e polizia a Bandung
00:01:00 min
| 2 ore fa
Indonesia, proteste e scontri all'universitÃ  di BandungIndonesia, proteste e scontri all'universitÃ  di Bandung
mondo
Indonesia, proteste e scontri all'università di Bandung
00:00:42 min
| 2 ore fa
alluvioni indiaalluvioni india
mondo
India, piogge monsoniche allagano strade e città
00:01:00 min
| 3 ore fa
Cina RussiaCina Russia
mondo
Russia e Cina rafforzano accordo sul gas con nuovo gasdotto
00:01:00 min
| 3 ore fa
ERROR! FL SERBIAERROR! FL SERBIA
mondo
Serbia, manifestanti chiedono elezioni anticipate
00:01:00 min
| 5 ore fa
Copenhagen, banana-arte sfida la disparitÃ  di genereCopenhagen, banana-arte sfida la disparitÃ  di genere
mondo
Copenhagen, banana-arte sfida la disparità di genere
00:01:00 min
| 5 ore fa
Usa, bambino salvato mentre cammina su monorotaiaUsa, bambino salvato mentre cammina su monorotaia
mondo
Usa, bambino salvato mentre cammina su monorotaia
00:00:46 min
| 5 ore fa
Brasile, sostenitori pregano per ex presidente BolsonaroBrasile, sostenitori pregano per ex presidente Bolsonaro
mondo
Brasile, sostenitori pregano per ex presidente Bolsonaro
00:00:37 min
| 6 ore fa
Terremoto Afghanistan, continuano le ricerche dei superstitiTerremoto Afghanistan, continuano le ricerche dei superstiti
mondo
Terremoto Afghanistan, continuano le ricerche dei superstiti
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! FLUT0209002ERROR! FLUT0209002
mondo
Global Sumud Flotilla riparte da Barcellona verso Gaza
00:01:00 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità