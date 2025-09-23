Nato, aerei italiani in Estonia decollati sette volte da agosto

In questa parte dei cieli dell'Estonia si parla italiano. Qui nella base di Amari, a poca distanza dalla capitale Tallinn, con l'operazione Baltic Eagle, a guida Nato, sono schierati gli F35 italiani che venerdì scorso hanno intercettato i tre Mig 31 russi, Mig che avevano sconfinato volando per 12 minuti nello spazio aereo del paese baltico. Dal 1/8 l'allarme scramble è scattato sette volte. Le prime sei si trattava di caccia russi che violavano le regole di navigazione aerea, trasponder spenti, piani di volo assenti e nessuna comunicazione radio. La settima volta lo sconfinamento. Gli intercettori i velivoli intercettori li hanno scortati fuori attraverso delle procedure che sono delle procedure internazionali, c'è stato un wing rock dei velivoli italiani seguiti da quelli della Federazione Russa che poi hanno seguito le indicazioni dei nostri velivoli e si sono portati fuori dallo spazio aereo Baltico. Ad Amari intanto vediamo atterrare il CAEW italiano. L'aereo radar ha un raggio di 400 km ed opera a 360 gradi, offrendo dunque una superiorità informativa che da terra non sarebbe possibile. La Russia dista 250 km dalla base di Amari. Qui la Nato schiera diversi contingenti, per l'Italia c'è l'Aeronautica e l'Esercito con le batterie missilistiche SAMP/T. "E' un sistema dotato di missili Aster 30 che serve a garantire la sicurezza di un'area, che si spera di non usare mai. Ovviamente noi siamo qui pronti per ma speriamo ovviamente di non usarlo." .

