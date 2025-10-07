Negoziati su Gaza, forse intesa entro il week end

00:01:35 min
|
17 ore fa

Vicini, ma non ancora a meta. La posizione di Donald Trump rispetto alle trattative per un accordo su Gaza non cambia. Come per rispondere ai timori di chi ipotizza che una eventuale intesa possa subito essere violata, il Presidente assicura che gli Stati Uniti faranno tutto il possibile per assicurare che le promesse vengano rispettate. Ottimismo e cautela in Israele. Sono giorni fatali, riconosce Netanyahu. Hamas non si fida dello stato ebraico e chiede garanzie a Washington. La pressione della Casa Bianca aumenta con l'arrivo in Egitto dei delegati americani, Steve Witkoff e Jared Kushner, mentre i negoziati vanno avanti in un clima definito positivo. Secondo fonti di stampa israeliane, l'intesa potrebbe essere firmata entro il weekend e gli ostaggi potrebbero essere rilasciati all'inizio della prossima settimana. I nodi ancora da sciogliere sono noti. Hamas chiede di inserire detenuti di spicco nella lista dei palestinesi che Israele sarà tenuta a rilasciare e insiste sul fatto che il ritiro dell'IDF debba essere completo una volta liberati gli ostaggi. Lo Stato ebraico vuole invece mantenere una presenza militare in alcune zone cuscinetto. Se le parti non raggiungeranno un accordo, gli Stati Uniti potrebbero sottoporre loro un compromesso da prendere o lasciare. Ma intanto le bombe piovono ancora sulla Striscia: nelle ultime ore soprattutto su Gaza City e Khan Yunis. .

Lituania, esercitazione di evacuazione civili a VilniusLituania, esercitazione di evacuazione civili a Vilnius
mondo
Lituania, esercitazione di evacuazione civili a Vilnius
00:01:00 min
pubblicità
Maltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporaliMaltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporali
mondo
Maltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporali
00:01:01 min
| 1 ora fa
ERROR! FLUT0810008ERROR! FLUT0810008
mondo
Veggie burger, divieto uso termine votato dal Parlamento Ue
00:01:00 min
| 1 ora fa
Attacco missilistico ucraino a Belgorod: tre mortiAttacco missilistico ucraino a Belgorod: tre morti
mondo
Attacco missilistico ucraino a Belgorod: tre morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Madrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 mortiMadrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 morti
mondo
Madrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Zoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamoZoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamo
mondo
Zoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamo
00:01:00 min
| 3 ore fa
Papa: Parolin ha espresso la posizione della Santa SedePapa: Parolin ha espresso la posizione della Santa Sede
mondo
Papa: Parolin ha espresso la posizione della Santa Sede
00:18:24 min
| 3 ore fa
ERROR! SRV UDIENZA PAPAERROR! SRV UDIENZA PAPA
mondo
Papa: in 60mila a Udienza Generale, anche via Conciliazione
00:01:36 min
| 4 ore fa
India, frana colpisce autobus: 15 mortiIndia, frana colpisce autobus: 15 morti
mondo
India, frana colpisce autobus: 15 morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Flotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israelianaFlotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israeliana
mondo
Flotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israeliana
00:01:47 min
| 5 ore fa
Flotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da IsraeleFlotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da Israele
mondo
Flotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da Israele
00:00:50 min
| 5 ore fa
Gaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notteGaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notte
mondo
Gaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notte
00:01:00 min
| 6 ore fa
Lituania, esercitazione di evacuazione civili a VilniusLituania, esercitazione di evacuazione civili a Vilnius
mondo
Lituania, esercitazione di evacuazione civili a Vilnius
00:01:00 min
Maltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporaliMaltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporali
mondo
Maltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporali
00:01:01 min
| 1 ora fa
ERROR! FLUT0810008ERROR! FLUT0810008
mondo
Veggie burger, divieto uso termine votato dal Parlamento Ue
00:01:00 min
| 1 ora fa
Attacco missilistico ucraino a Belgorod: tre mortiAttacco missilistico ucraino a Belgorod: tre morti
mondo
Attacco missilistico ucraino a Belgorod: tre morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Madrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 mortiMadrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 morti
mondo
Madrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Zoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamoZoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamo
mondo
Zoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamo
00:01:00 min
| 3 ore fa
Papa: Parolin ha espresso la posizione della Santa SedePapa: Parolin ha espresso la posizione della Santa Sede
mondo
Papa: Parolin ha espresso la posizione della Santa Sede
00:18:24 min
| 3 ore fa
ERROR! SRV UDIENZA PAPAERROR! SRV UDIENZA PAPA
mondo
Papa: in 60mila a Udienza Generale, anche via Conciliazione
00:01:36 min
| 4 ore fa
India, frana colpisce autobus: 15 mortiIndia, frana colpisce autobus: 15 morti
mondo
India, frana colpisce autobus: 15 morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Flotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israelianaFlotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israeliana
mondo
Flotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israeliana
00:01:47 min
| 5 ore fa
Flotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da IsraeleFlotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da Israele
mondo
Flotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da Israele
00:00:50 min
| 5 ore fa
Gaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notteGaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notte
mondo
Gaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notte
00:01:00 min
| 6 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità