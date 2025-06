Nel 2024 il picco della tensione tra Iran e Israele

È uno scontro senza esclusione di colpi che parte da lontano. Però dopo anni in cui Teheran e Tel Aviv si sono studiate con finte e colpi a distanza negli ultimi due anni si è raggiunto il picco della violenza. Ed è lo stato ebraico a mettere a segno il primo a fondo. Il 1 aprile 2024 l'aviazione israeliana colpisce duramente Damasco, bersaglio il complesso consolare iraniano. 16 le vittime, tra loro Mohammad Reza Zahedi, alto comandante della forza Quds e il suo vice. Per Teheran è una violazione palese del diritto internazionale per Israele, un'azione preventiva contro chi sostiene Hamas e Hezbollah. La risposta iraniana arriva 10 giorni dopo oltre 300 missili e droni vengono lanciati verso Israele, obiettivi le basi di Nevatim, Tel Nof e i territori occupati del Golan. Israele, affiancato da Stati Uniti, Regno Unito e Francia, intercetta il 99% deli lanci, un messaggio politico più che militare. La guerra ombra non si ferma, il 31 luglio a Teheran un'esplosione in una residenza protetta uccide Ismail Haniyeh, leader di Hamas. Nessuna rivendicazione ne sospetti, anche qualcosa di più puntano senza incertezze su Israele. Stretto l'avversario all'angolo, Israele tenta il colpo definitivo il 27 settembre a Beirut con un attacco aereo contro il suo bunker sotterraneo viene ucciso Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah. Insieme a lui Abbas Nilforoushan numero due della Quz force in Libano. Il primo ottobre l'Iran tenta la replica con una nuova ondata di missili verso Israele, gli obiettivi militari e la sede del Mossad. Questa volta non si tratta di un'operazione dimostrativa come la precedente, sebbene le intercettazioni riescano, la tensione resta altissima. Che l'Iran sia determinato a colpire duro viene confermato il 19 ottobre, sempre del 2024, quando un drone sfiora la residenza del premier Netanyahu a Cesarea, nessuna vittima, ma il messaggio è chiaro. Nel cuore del conflitto israelo-palestinese si gioca anche una guerra per procura tra Teheran e Tel Aviv e le regole che hanno retto per quasi mezzo secolo, sono saltate. .