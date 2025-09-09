Nepal, manifestanti sfidano coprifuoco dopo scontri esercito

In Nepal vince la piazza, dopo due giorni di proteste e di scontri con l'esercito che hanno portato a 19 morti e oltre 100 feriti, si è dimesso il primo ministro Sharma Oli al suo quarto mandato. A Katmandu, capitale del paese himalayano incastonato fra Cina e India, tutto è precipitato in pochi giorni. Venerdì il Nepal ha bloccato l'accesso a diversi social media, fra cui Facebook e Instagram, dopo che queste non si sono registrate, presso le autorità, nell'ambito di una campagna di repressione degli abusi online. Per il governo utenti con identità false diffondevano infatti odio e notizie false. La decisione in un paese in cui oltre il 90% della popolazione usa internet, ha scatenato immediate proteste di piazza, soprattutto tra i giovani che a Katmandu, si sono radunati davanti al Parlamento cercando di entrare forzando le barricate imposte dall'esercito. Il bilancio degli scontri con i militari che hanno usato gas lacrimogeni e proiettili di gomma è stato pesantissimo con morti e feriti. Sulla spinta delle violenze e delle proteste di quelli che si sono autodefiniti manifestanti della generazione Zeta, il governo si è dapprima convinto a ritirare il divieto di accesso ai social media, ma ha mantenuto il coprifuoco a tempo indeterminato che comporta la chiusura di scuole, negozi e il divieto di assembramento. I giovani che protestano contro la politica dell'esecutivo anche per la mancata lotta alla corruzione e per le politiche economiche del primo Ministro, non hanno lasciato la piazza e le proteste sono continuate nella capitale per mettere fine anche al coprifuoco. La sfida al governo è proseguita fino alle dimissioni del Primo Ministro, che chiede la fine delle violenze e una soluzione pacifica alla crisi.

Nepal, proteste a Kathmandu contro governo e blocco social
Flottiglia Sumud denuncia attacco con drone in Tunisia
