Nepal, premier si dimette, assaltati Parlamento e palazzi governo

Non sono bastate le dimissioni del Primo Ministro del Nepal e la marcia indietro del governo sul divieto di accesso ai Social Network. Dopo gli scontri con i militari che hanno provocato 19 morti e oltre 100 feriti, i giovani manifestanti della generazione Z scesi in piazza per protestare, hanno sfidato il coprifuoco, preso d'assalto e dato fuoco al Parlamento e ai palazzi governativi, inclusa la residenza privata del Primo Ministro Sharma Oli al suo quarto mandato alla guida del Paese. A Katmandu, tutto è precipitato in pochi giorni. Venerdì il Nepal ha bloccato l'accesso a diversi Social Media, tra cui Facebook e Instagram, dopo che queste non si sono registrate presso le autorità nell'ambito di una campagna di repressione degli abusi online. La decisione ha scatenato immediate proteste di piazza, soprattutto tra i giovani che a Katmandu si sono radunati davanti al Parlamento. Il bilancio degli scontri con i militari che hanno usato gas lacrimogeni e proiettili di gomma è stato pesantissimo con morti e feriti. Sulla spinta delle violenze e delle proteste il governo ha prima ritirato il divieto di accesso ai Social Media e poi il Primo Ministro si è dimesso. Troppo tardi. I giovani manifestanti che protestano anche contro la politica del governo per la mancata lotta alla corruzione, hanno sfidato il coprifuoco dei militari e preso d'assalto i palazzi del potere. L'aeroporto della Capitale è stato chiuso e tutti i voli dirottati altrove, mentre i manifestanti non accennano a lasciare la piazza. .