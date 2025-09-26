Netanyahu: abbiamo risolto minaccia Iran ma dobbiamo restare vigili

00:00:48 min
|
1 ora fa
Droni, esperto: difese europee non sono sufficientiDroni, esperto: difese europee non sono sufficienti
mondo
Droni, esperto: difese europee non sono sufficienti
00:03:26 min
| 4 minuti fa
Violente proteste nella capitale del MadagascarViolente proteste nella capitale del Madagascar
mondo
Madagascar, scontri durante proteste per blackout e acqua
00:01:00 min
| 12 minuti fa
Germania, esercito si esercita per difesa dai droniGermania, esercito si esercita per difesa dai droni
mondo
Germania, esercitazioni militari per scenari di minaccia
00:01:00 min
| 12 minuti fa
Onu, discorso Netanyahu: delegati lasciano salaOnu, discorso Netanyahu: delegati lasciano sala
mondo
Onu, discorso Netanyahu: delegati lasciano sala
00:00:34 min
| 36 minuti fa
Netanyahu: nessun genocidio, abbiamo avvisato popolazioneNetanyahu: nessun genocidio, abbiamo avvisato popolazione
mondo
Netanyahu: nessun genocidio, abbiamo avvisato popolazione
00:00:32 min
| 1 ora fa
Assemblea Onu, l'intervento del premier NetanyahuAssemblea Onu, l'intervento del premier Netanyahu
mondo
Assemblea Onu, l'intervento del premier Netanyahu
00:32:05 min
| 1 ora fa
Taiwan, continuano i soccorsi nella contea di Hualien dopo l'alluvioneTaiwan, continuano i soccorsi nella contea di Hualien dopo l'alluvione
mondo
Taiwan, lago tracima dopo tifone Ragasa: vittime e dispersi
00:01:00 min
| 2 ore fa
Gaza, gli sfollati sotto attacco israelianoGaza, gli sfollati sotto attacco israeliano
mondo
Gaza, gli sfollati sotto attacco israeliano
00:01:49 min
| 5 ore fa
Russia, scontro tra un treno merci e un camionRussia, scontro tra un treno merci e un camion
mondo
Russia, scontro tra un treno merci e un camion
00:00:13 min
| 6 ore fa
GSF, Thunberg e gli attivisti proseguono il viaggio verso GazaGSF, Thunberg e gli attivisti proseguono il viaggio verso Gaza
mondo
GSF, Thunberg e attivisti proseguono il viaggio verso Gaza
00:01:00 min
| 6 ore fa
New York, interruzione di corrente a Grand Central StationNew York, interruzione di corrente a Grand Central Station
mondo
New York, interruzione di corrente a Grand Central Station
00:00:38 min
| 6 ore fa
California, 20 uomini mascherati rapinano una gioielleriaCalifornia, 20 uomini mascherati rapinano una gioielleria
mondo
California, 20 uomini mascherati rapinano una gioielleria
00:00:38 min
| 6 ore fa
