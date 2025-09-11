Netanyahu annuncia discussione su evacuazione Gaza

00:01:58 min
2 ore fa

Sono 200mila i palestinesi che hanno lasciato Gaza City. Lo dicono le forze israeliane che hanno ordinato martedì l'evacuazione totale della città, in vista dell'offensiva di terra volta ad occuparla. Nel capoluogo della Striscia rimangono ancora 800mila persone, ma non tutte riusciranno ad andarsene. C'è chi vuole restare, chi non si fida di percorrere strade che potrebbero essere colpite dall'IDF e chi non ha i mezzi economici per farlo. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, intanto convoca una riunione per discutere di quella che viene definita immigrazione volontaria dei palestinesi da Gaza, un piano presentato dall'establishment della difesa che consentirebbe ai residenti dell'enclave di lasciare la Striscia a partire da ottobre via aerea e via mare. Un piano che assomiglia a quello proposto dal Presidente americano Donald Trump all'inizio del suo mandato che parlava di ricollocare i palestinesi in paesi terzi per fare della Striscia la riviera del Medio Oriente, come lui stesso ha detto. Dopo aver firmato un progetto di insediamento nella Cisgiordania occupata Ma'ale Adumim, Netanyahu ha dichiarato, come più volte ha fatto nell'ultimo periodo che non ci sarà nessuno Stato palestinese. Nel frattempo a Doha si sono tenuti i funerali delle sei vittime dell'attacco israeliano che martedì ha colpito la dirigenza politica di Hamas, riunitasi nella capitale del Qatar, presenta la funzione l'emiro del paese al-Thani, assente invece Khalil al-Hayya, capo negoziatore del gruppo palestinese, la cui sorte è ancora incerta e il cui figlio è una delle vittime. Mentre il premier del Qatar nega la notizia secondo cui starebbe rivalutando la partnership con gli Stati Uniti, Hamas sembrerebbe intenzionato a riprendere le trattative per il cessate il fuoco a Gaza e l'Egitto continuerebbe a tenere il suo ruolo di paese mediatore. .

Il Parlamento Ue chiede agli Stati di riconoscere la PalestinaIl Parlamento Ue chiede agli Stati di riconoscere la Palestina
Parlamento Ue chiede agli Stati di riconoscere la Palestina
00:02:05 min
| 5 minuti fa
Caos Nepal, esperto: non sappiamo che direzione stia prenmdendo il paeseCaos Nepal, esperto: non sappiamo che direzione stia prenmdendo il paese
Nepal, esperto: protesta organizzata da giovani indipendenti
00:02:47 min
| 4 ore fa
Timeline, l'uccisione di Charlie Kirk nello Utah e gli aggiornamenti su GazaTimeline, l'uccisione di Charlie Kirk nello Utah e gli aggiornamenti su Gaza
Timeline, l'uccisione di Charlie Kirk nello Utah e gli aggiornamenti su Gaza
00:28:39 min
| 5 ore fa
Timeline, blocco del traffico aereo in Polonia e Trump alla cerimonia per l'11 settembreTimeline, blocco del traffico aereo in Polonia e Trump alla cerimonia per l'11 settembre
Timeline, blocco del traffico aereo in Polonia e Trump alla cerimonia per l'11 settembre
00:25:07 min
| 5 ore fa
Qatar, funerali delle vittime dell’attacco israeliano a DohaQatar, funerali delle vittime dell’attacco israeliano a Doha
Qatar, funerali delle vittime dell’attacco israeliano a Doha
00:01:00 min
| 6 ore fa
Omicidio Kirk, Trump: "Un gigante, a lui Medal of freedom"Omicidio Kirk, Trump: "Un gigante, a lui Medal of freedom"
Omicidio Kirk, Trump: "Un gigante, a lui Medal of Freedom"
00:00:42 min
| 6 ore fa
Grecia, salvati oltre 1500 polpi dalla pesca illegaleGrecia, salvati oltre 1500 polpi dalla pesca illegale
Grecia, salvati oltre 1500 polpi dalla pesca illegale
00:01:00 min
| 7 ore fa
Francia, oltre 170mila persone in piazza per le protesteFrancia, oltre 170mila persone in piazza per le proteste
Francia, oltre 170mila persone in piazza per le proteste
00:01:00 min
| 7 ore fa
Usa, donna ucraina accoltellata a morte su un trenoUsa, donna ucraina accoltellata a morte su un treno
Usa, donna ucraina accoltellata a morte su un treno
00:01:00 min
| 8 ore fa
Global Sumud Flotilla, partenza da Siracusa per GazaGlobal Sumud Flotilla, partenza da Siracusa per Gaza
Global Sumud Flotilla, partenza da Siracusa per Gaza
00:00:37 min
| 8 ore fa
Muro di droni, le difficoltà del progetto di difesa dei confini orientali della NatoMuro di droni, le difficoltà del progetto di difesa dei confini orientali della Nato
Muro di droni, le difficoltà del progetto di difesa Nato
00:02:18 min
| 9 ore fa
Inondazioni in Indonesia, 14 morti: si cercano due dispersiInondazioni in Indonesia, 14 morti: si cercano due dispersi
Inondazioni in Indonesia, 14 morti: si cercano due dispersi
00:01:00 min
| 9 ore fa
