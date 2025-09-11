Netanyahu annuncia discussione su evacuazione Gaza

Sono 200mila i palestinesi che hanno lasciato Gaza City. Lo dicono le forze israeliane che hanno ordinato martedì l'evacuazione totale della città, in vista dell'offensiva di terra volta ad occuparla. Nel capoluogo della Striscia rimangono ancora 800mila persone, ma non tutte riusciranno ad andarsene. C'è chi vuole restare, chi non si fida di percorrere strade che potrebbero essere colpite dall'IDF e chi non ha i mezzi economici per farlo. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, intanto convoca una riunione per discutere di quella che viene definita immigrazione volontaria dei palestinesi da Gaza, un piano presentato dall'establishment della difesa che consentirebbe ai residenti dell'enclave di lasciare la Striscia a partire da ottobre via aerea e via mare. Un piano che assomiglia a quello proposto dal Presidente americano Donald Trump all'inizio del suo mandato che parlava di ricollocare i palestinesi in paesi terzi per fare della Striscia la riviera del Medio Oriente, come lui stesso ha detto. Dopo aver firmato un progetto di insediamento nella Cisgiordania occupata Ma'ale Adumim, Netanyahu ha dichiarato, come più volte ha fatto nell'ultimo periodo che non ci sarà nessuno Stato palestinese. Nel frattempo a Doha si sono tenuti i funerali delle sei vittime dell'attacco israeliano che martedì ha colpito la dirigenza politica di Hamas, riunitasi nella capitale del Qatar, presenta la funzione l'emiro del paese al-Thani, assente invece Khalil al-Hayya, capo negoziatore del gruppo palestinese, la cui sorte è ancora incerta e il cui figlio è una delle vittime. Mentre il premier del Qatar nega la notizia secondo cui starebbe rivalutando la partnership con gli Stati Uniti, Hamas sembrerebbe intenzionato a riprendere le trattative per il cessate il fuoco a Gaza e l'Egitto continuerebbe a tenere il suo ruolo di paese mediatore. .