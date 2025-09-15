Netanyahu: "Dobbiamo sconfiggere Hamas"

00:00:45 min
1 ora fa

Sappiamo che dobbiamo sconfiggere Hamas, che affinché non possano più avere il potere in mano per trasformare Gaza in una minaccia nei confronti di Israele, e sappiamo anche che l'incontro di quest'oggi è un messaggio chiaro, l'America è dalla parte di Israele, noi siamo di fronte al terrorismo e vogliamo combatterlo insieme. Parliamo di una sorta di qualcosa di medievale, per così dire, l'antisemitismo, sappiamo quella che è stata la nostra storia in passato. E vediamo come i governi deboli cercano di mettere ad esercitare una pressione su di noi, sulle minoranze, per esempio. .

Rubio: "Hamas non può continuare a esistere"
mondo
Rubio: "Hamas non può continuare a esistere"
00:00:26 min
| 1 ora fa
Netanyahu: "Casa Bianca miglior alleato Israele"
mondo
Netanyahu: "Casa Bianca miglior alleato Israele"
00:00:31 min
| 1 ora fa
Sumud Flotilla, imbarcazioni partono dalla GreciaSumud Flotilla, imbarcazioni partono dalla Grecia
mondo
Sumud Flotilla, imbarcazioni partono dalla Grecia
00:01:00 min
| 1 ora fa
Omicidio Kirk, Cox: assassino ha idee di sinistra e conviveva con transgenderOmicidio Kirk, Cox: assassino ha idee di sinistra e conviveva con transgender
mondo
Omicidio Kirk, Cox: assassino ha idee di sinistra e conviveva con transgender
00:01:57 min
| 1 ora fa
Crimea, Vigili del Fuoco domano vasti incendi a FeodosiaCrimea, Vigili del Fuoco domano vasti incendi a Feodosia
mondo
Crimea, Vigili del Fuoco domano vasti incendi a Feodosia
00:01:00 min
| 1 ora fa
Gaza, parrocchia Sacra Famiglia prega sotto le bombeGaza, parrocchia Sacra Famiglia prega sotto le bombe
mondo
Gaza, parrocchia Sacra Famiglia prega sotto le bombe
00:00:30 min
| 2 ore fa
Gaza City, raid israeliani colpiscono grattacieloGaza City, raid israeliani colpiscono grattacielo
mondo
Gaza City, raid israeliani colpiscono grattacielo
00:01:00 min
| 1 ora fa
CittÃ  del Messico, camion bibite inghiottito da voragineCittÃ  del Messico, camion bibite inghiottito da voragine
mondo
Città del Messico, camion bibite inghiottito da voragine
00:00:31 min
| 2 ore fa
Madrid, Vuelta a EspaÃ±a sospesa per proteste pro PalestinaMadrid, Vuelta a EspaÃ±a sospesa per proteste pro Palestina
mondo
Madrid, Vuelta a Espana sospesa per proteste pro Palestina
00:00:50 min
| 3 ore fa
Charlie Kirk, veglia dei sostenitori al Kennedy CenterCharlie Kirk, veglia dei sostenitori al Kennedy Center
mondo
Charlie Kirk, veglia dei sostenitori al Kennedy Center
00:00:44 min
| 3 ore fa
Filippine, incendio a Manila distrugge case e sfolla personeFilippine, incendio a Manila distrugge case e sfolla persone
mondo
Filippine, incendio a Manila distrugge case e sfolla persone
00:01:00 min
| 3 ore fa
Germania, comunali in Renania, vince Cdu, vola Afd
mondo
Germania, comunali in Renania, vince Cdu, vola Afd
00:01:55 min
| 16 ore fa
