Netanyahu: "Dobbiamo sconfiggere Hamas"

Sappiamo che dobbiamo sconfiggere Hamas, che affinché non possano più avere il potere in mano per trasformare Gaza in una minaccia nei confronti di Israele, e sappiamo anche che l'incontro di quest'oggi è un messaggio chiaro, l'America è dalla parte di Israele, noi siamo di fronte al terrorismo e vogliamo combatterlo insieme. Parliamo di una sorta di qualcosa di medievale, per così dire, l'antisemitismo, sappiamo quella che è stata la nostra storia in passato. E vediamo come i governi deboli cercano di mettere ad esercitare una pressione su di noi, sulle minoranze, per esempio. .