Netanyahu: Mio principio è occhio per occhio dente per dente

Il capo di stato maggiore delle forze armate israeliane, il tenente generale Eyal Zamir e il direttore dello Shinbet, agenzia di sicurezza interna di Israele, Ronen Bar, hanno approvato i piani tattici finali per ampliare l'offensiva a Gaza, o meglio, quella che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha definito una massiccia invasione della Striscia. L'operazione, già approvata all'unanimità dal gabinetto di sicurezza israeliano domenica notte prevede la conquista e il mantenimento del controllo del territorio palestinese, lo sfollamento della popolazione nel sud dell'enclave, la sconfitta del movimento armato Hamas. Un piano che scatterà solo se Hamas non siglerà un'intesa per una tregua a Gaza e la liberazione dei 59 ostaggi israeliani entro una decina di giorni, cioè quando terminerà il viaggio del presidente americano Donald Trump in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, il 16/05. Eppure, per il momento, i funzionari di Hamas non sembrano interessati a tornare al tavolo delle trattative. I colloqui non hanno più senso, dice Bassem Naim, membro dell'ufficio politico di Hamas all'EFP, che si appella alla comunità internazionale perché prema su Israele per fermare l'embargo imposto da Netanyahu a Gaza con l'ingresso di aiuti umanitari bloccati da oltre due mesi. In questa cornice Israele attacca l'aeroporto di Sanaa in Yemen, causando la morte di almeno tre persone e decine di feriti. Un attacco che la risposta al missile balistico lanciato dai ribelli sciiti filo iraniani dello Yemen domenica scorsa, che ha colpito l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Nelle stesse ore intanto la mediazione dell'Oman annuncia di aver raggiunto un accordo di cessate il fuoco, tra gli USA e la milizia yemenita, responsabile anche di attacchi alle navi commerciali che transitano nel Mar Rosso. .