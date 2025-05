Netanyahu: "Ora siamo alla vigilia di un'invasione massiccia a Gaza"

Conquistare Gaza, mantenere il controllo del territorio palestinese, spostare la popolazione nel sud della Striscia, sconfiggere il movimento armato Hamas. Questi i principali obiettivi del piano di espansione dell'offensiva militare nell'enclave, approvato domenica sera dal gabinetto di sicurezza israeliano all'unanimità. Dopo aver consolidato la zona cuscinetto lungo il perimetro interno della Striscia, e aver diviso l'enclave in tre settori, tramite l'apertura di aree militari, una nominata corridoio Nazarim, che divide il nord dal centro e una conosciuta come corridoio Morag tra centro e sud, l'esercito sarebbe pronto per quella che il premier israeliano Benjamin Netanyahu definisce una massiccia invasione. Un'operazione su larga scala applaudita dai falchi dell'ultradestra della sua coalizione. Finalmente occuperemo la Striscia di Gaza, smetteremo di avere paura della parola occupazione, dice il Ministro delle Finanze, il radicale Bezalel Smotric, il capo dell'esercito israeliano, il tenente Zamir ammette però che l'operazione potrebbe costare la vita agli ostaggi che si trovano ancora prigionieri di Hamas, 59, di cui si stima che soltanto 24 siano vivi. Parte dell'opposizione definisce l'operazione una scelta politica per mantenere il potere, pensiero condiviso anche dalle famiglie dei rapiti che puntano il dito contro l'esecutivo, le cui politiche sono contestate da migliaia di israeliani scesi nuovamente in piazza in queste ore a Gerusalemme. Il piano preoccupa l'Unione europea per l'ulteriore spargimento di sangue che avverrebbe all'interno del territorio, ormai al collasso e anche le Nazioni Unite. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, si dice allarmato. Secondo funzionari israeliani, l'offensiva a Gaza verrà lanciata solo nel caso in cui non dovesse esserci un accordo con Hamas, son cessate il fuoco, e la liberazione degli ostaggi israeliani entro la fine della visita del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella regione mediorientale, che avverrà tra il 13 e il 16/05. .