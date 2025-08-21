Netanyahu: "Prenderemo Gaza anche con tregua"

Il Premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver approvato i piani dell'IDF per la conquista di Gaza City e la sconfitta di Hamas, precisando allo stesso tempo di aver dato istruzioni per avviare immediatamente negoziati, volti alla liberazione di tutti gli ostaggi e alla fine della guerra, a condizioni ritenute accettabili da Israele. "Questi due obiettivi, la sconfitta di Hamas e la liberazione di tutti i nostri ostaggi vanno di pari passo", ha dichiarato durante una visita alla divisione di Gaza. Nessun commento diretto invece sulla proposta di cessate il fuoco parziale attualmente sul tavolo, mentre le operazioni militari a Gaza si intensificano, due offensive sono già attive nei sobborghi della città, preparando il terreno a un assalto su vasta scala. Intanto 27 Paesi, tra cui l'Italia, hanno chiesto accesso immediato alla Striscia per i giornalisti stranieri. Il Segretario Generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha invocato un cessate il fuoco immediato e ha criticato duramente il piano israeliano di espansione degli insediamenti in Cisgiordania, definendolo illegale. Al centro delle tensioni c'è l'approvazione dell'ampliamento della colonia Ma'ale Adumim un progetto secondo le ONG come Peace Now comporterebbe l'annessione di circa il 3% della Cisgiordania, frammentando ulteriormente i territori palestinesi e creando un corridoio diretto con Gerusalemme Est. . Tra le conseguenze più gravi ci sarebbe l'isolamento di circa 3000 palestinesi beduini, che rischiano di rimanere tagliati fuori dal resto della Cisgiordania. Oltre all'impatto territoriale, pesanti quindi le ricadute economiche e sociali per le comunità beduine locali. .

