Una pesante tempesta ha colpito New Orleans, in Louisiana, nella serata di mercoledì 27 ottobre. Nonostante le condizioni meteo così dure, un uomo non ha rinunciato a scendere in strada a suonare il suo sassofono. "La mia anima è felice. Bagnata, ma felice" ha scritto l'utente che lo ha ripreso per poi pubblicare il video su Instagram. Credit: cheximena via Storyful.