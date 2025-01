Alcune parti del fiume Hudson a New York sono state coperte dal ghiaccio giovedì 23 gennaio a causa delle recenti ondate di freddo. La superficie ghiacciata si è spaccata in blocchi di ghiaccio, con la skyline della città visibile sullo sfondo. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso un avviso per le temperature gelide in alcune zone della costa orientale degli Stati Uniti. A New York, le temperature sono scese a circa -7 gradi Celsius.