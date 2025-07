Lunedì 14 luglio violenti acquazzoni hanno causato gravi allagamenti a New York, inondando stazioni della metro come la 28th Street. Passeggeri sono rimasti intrappolati nei vagoni, con l’acqua che invadeva le carrozze. La metropolitana ha subito forti ritardi. In vigore un’allerta inondazioni, con stato d’emergenza dichiarato in New Jersey. .