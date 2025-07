Allagamenti New York e New Jersey: caos e stato d'emergenza

Una forte ondata di pioggia ha colpito il nord-est degli Stati Uniti, causando gravi allagamenti in New York e New Jersey. Le inondazioni hanno bloccato strade, sospeso linee della metropolitana e spinto i governatori di New Jersey e Pennsylvania a dichiarare lo stato di emergenza. A New York, diverse strade principali e linee ferroviarie sono state chiuse, mentre i soccorritori hanno dovuto intervenire per salvare persone intrappolate nei veicoli. Piogge torrenziali hanno causato allagamenti anche in Pennsylvania, dove in alcune zone sono caduti oltre 17 cm di pioggia in poche ore .